Шаблоны WooCommerce — файлы, которые содержат разметку и структуру шаблонов вашего Интернет-магазина.
Иерархия шаблонов построена таким образом, что можно легко изменять и дополнять шаблоны, да и вообще сразу понятно что где находится и что за что отвечает.
Основные шаблоны:
archive-product.php— шаблон главного цикла вывода товаров
content-product.php— шаблон вывода товара
content-product_cat.php— шаблон вывода товара в категории
content-single-product.php— шаблон вывода одиночного товара
content-widget-price-filter.php— шаблон вывода виджета фильтра цен на товары
content-widget-product.php— шаблон вывода товара в стандартных виджетах
content-widget-reviews.php— шаблон выводит отзывы о товарах в виджетах
product-searchform.php— шаблон формы поиска товаров
single-product.php— основной шаблон карточки товара
single-product-reviews.php— шаблон вывода комментариев
taxonomy-product_cat.php— шаблон выводит товары категории, вызывает
archive-product.php
taxonomy-product_tag.php— шаблон выводит товары метки, вызывает шаблон архива
archive-product.php
Шаблоны для работы с корзиной
cart/cart.php— шаблон вывода корзины
cart/cart-empty.php— шаблон вывода пустой корзины
cart/cart-item-data.php— шаблон элементов данных + вариаций в корзине
cart/cart-shipping.php— шаблон получения методов доставки в корзине
cart/cart-totals.php— шаблон итоговых сумм
cart/cross-sells.php— шаблон перекрестных продаж
cart/mini-cart.php— шаблон вывода мини-корзины в виджете
cart/shipping-calculator.php— шаблон калькулятора доставки
proceed-to-checkout-button.php— шаблон кнопки «Оформить заказ». Содержит разметку для кнопки «Перейти к оформлению заказа» в корзине.
Шаблоны оформления заказа:
checkout/cart-errors.php— шаблон ошибок при оформлении заказа
checkout/form-billing.php— шаблон формы платежной информации
checkout/form-checkout.php— шаблон формы оформления заказа
checkout/form-coupon.php— шаблон формы купона
checkout/form-login.php— шаблон формы входа при оформлении заказа
checkout/form-pay.php— шаблон формы оплаты
checkout/form-shipping.php— шаблон формы доставки
checkout/payment.php— шаблон оплаты при оформлении заказа
checkout/payment-method.php— шаблон вывода метода оплаты, из шаблона
checkout/payment.php
checkout/review-order.php— шаблон просмотра таблицы заказа
checkout/thankyou.php— шаблон вывода сообщения после оформлении заказа
checkout/terms.php— Сроки и условия оформления заказа
Шаблоны общего назначения
global/breadcrumb.php— шаблон вывода «хлебных крошек»
global/form-login.php— шаблон формы авторизации
global/quantity-input.php— шаблон поля количества для добавления в корзину
global/sidebar.php— шаблон вывода сайдбара
global/wrapper-end.php— шаблон окончания обертки страницы
global/wrapper-start.php— шаблон начала обертки страницы
Шаблоны циклов:
loop/add-to-cart.php— шаблон добавление в корзину для цикла товаров
loop/loop-end.php— шаблон окончания цикла вывода товаров
loop/loop-start.php— шаблон начала цикла вывода товаров
loop/no-products-found.php— шаблон вывода информации о не найденных товарах
loop/orderby.php— показывает опции для сортировки
loop/pagination.php— шаблон пагинации
loop/price.php— вывод цены товара
loop/rating.php— шаблон вывода суммарного рейтинга
loop/result-count.php— выводит общее количество товаров в цикле
loop/sale-flash.php— шаблон продаж в цикле товаров
Личный кабинет:
myaccount/dashboard.php— панель управления учетной записью. Показывает первый вводный экран
myaccount/downloads.php— страница “Мои загрузки”
myaccount/form-add-payment-method.php— шаблон добавления метода оплаты
myaccount/form-edit-account.php— шаблон формы редактирования своего аккаунта
myaccount/form-edit-address.php— шаблон формы редактирования адреса
myaccount/form-login.php— шаблон формы входа в личный кабинет
myaccount/form-lost-password.php— форма “забыли пароль?”
myaccount/form-reset-password.php— форма сброса пароля
lost-password-confirmation.php— вывод текста при замене утерянного пароля
myaccount/my-account.php— шаблон вывода личного кабинета
myaccount/my-address.php— шаблон вывода адреса
myaccount/my-downloads.php— шаблон вывода скачанных товаров (устарел)
myaccount/my-orders.php— шаблон вывода заказов (устарел)
myaccount/navigation.php— навигация по аккаунту
myaccount/orders.php— выводит заказы
myaccount/payment-methods.php— показывает способы оплаты клиента на странице аккаунта
myaccount/view-order.php— шаблон просмотра заказа
Карточка товара:
single-product/add-to-cart/external.php— кнопка “Добавить в корзину” для внешнего (партнерского) товара (продукта)
single-product/add-to-cart/grouped.php— кнопка “Добавить в корзину” для сгруппированного товара
single-product/add-to-cart/simple.php— кнопка “Добавить в корзину” для простого товара
single-product/add-to-cart/variable.php— кнопка “Добавить в корзину” для вариативного товара
single-product/add-to-cart/variation-add-to-cart-button.php— кнопка “Добавить в корзину” для одиночной вариации
single-product/add-to-cart/variation.php— шаблон для одиночных вариаций
single-product/tabs/additional-information.php— шаблон вывода содержимого вкладки «Информация»
single-product/tabs/description.php— шаблон вывода содержимого вкладки «Описание»
single-product/tabs/tabs.php— шаблон вывода вкладок в карточке товара
single-product/meta.php— вывод метаданных товара: артикула, категорий, меток товара в карточке товара
single-product/price.php— шаблон вывода цены в карточке товара
single-product/product-attributes.php— шаблон вывода атрибутов товара
single-product/product-image.php— шаблон основной картинки в карточке товара
single-product/product-thumbnails.php— шаблон миниатюр в карточке товаров
single-product/rating.php— шаблон вывода рейтинга товара
single-product/related.php— шаблон вывода сопутствующих товаров
single-product/review.php— шаблон вывода комментариев
single-product/sale-flash.php— шаблон вывода метки «Распродажа» в карточке товара
single-product/share.php— шаблон вывода продукта обмена в карточке товара
single-product/short-description.php— шаблон вывода краткого описания в карточке товара
single-product/stock.php— показывает остаток товара на складе (управление остатками)
single-product/title.php— шаблон вывода заголовка товара в карточке товара
single-product/up-sells.php— шаблон вывода рекомендованных товаров
Шаблоны для работы с заказами:
order/form-tracking.php— шаблон вывода отслеживания заказа
order/order-again.php— шаблон кнопки «Повторить заказ»
order/order-details-customer.php— показывает данные заказа клиента
order/order-details-item.php— показывает детали заказа
order/order-details.php— шаблон таблицы заказа
order/order-downloads.php— заказ на скачивание товаров (продуктов)
order/tracking.php— шаблон вывода отслеживания заказа
Папка
notices содержит шаблоны сообщений пользователю
Папка
emails содержит шаблоны сообщений по электронной почте (шаблоны писем об оформлении заказа, отмене и т.д.)
Как редактировать?
Есть два способа изменения шаблонов
- Использование хуков.
Каждый файл шаблона содержит хуки, с помощью которых вы можете изменять/добавлять или удалять контент без редактирования самих файлов шаблона.
- Редактирование шаблонов.
В папке вашей темы создайте папку
woocommerce. Скопируйте туда файлы шаблонов сохраняя иерархическую структуру вложенных файлов и папок.
Если вы хотите изменить только один из шаблонов, скопируйте только один необходимый файл и вносите изменения.
Например, нужно внести изменения в шаблон корзины. Скопируйте файл из папки
woocommerce/templates/cart/cart.php в
ваша_тема/woocommerce/cart/cart.php. После вы можете вносить изменения в файл
cart.php.
Что касается стилей
WooCommerce содержит свои стили “из коробки”, то есть некоторые моменты вам придется переписывать, и иногда даже грубо через !important.
Но вы можете отключить стили прописав такую строчку в
functions.php:
add_filter( 'woocommerce_enqueue_styles', '__return_empty_array' );
В этом случае отключаться абсолютно все стили WooCommerce
Если нужно отключить определенные таблицы стилей, создайте функцию в
functions.php и через нее отключите нужное:
unset( $enqueue_styles['здесь название таблицы стилей'] );
А затем подключите ваши стили
Какие css-стили можно отключить?
woocommerce-general— общие настройки оформления
woocommerce-layout— разметка макета
woocommerce-smallscreen— оптимизация под мобильные устройства