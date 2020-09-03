Шаблоны WooCommerce — файлы, которые содержат разметку и структуру шаблонов вашего Интернет-магазина.

Иерархия шаблонов построена таким образом, что можно легко изменять и дополнять шаблоны, да и вообще сразу понятно что где находится и что за что отвечает.

Основные шаблоны:

archive-product.php — шаблон главного цикла вывода товаров

— шаблон главного цикла вывода товаров content-product.php — шаблон вывода товара

— шаблон вывода товара content-product_cat.php — шаблон вывода товара в категории

— шаблон вывода товара в категории content-single-product.php — шаблон вывода одиночного товара

— шаблон вывода одиночного товара content-widget-price-filter.php — шаблон вывода виджета фильтра цен на товары

— шаблон вывода виджета фильтра цен на товары content-widget-product.php — шаблон вывода товара в стандартных виджетах

— шаблон вывода товара в стандартных виджетах content-widget-reviews.php — шаблон выводит отзывы о товарах в виджетах

— шаблон выводит отзывы о товарах в виджетах product-searchform.php — шаблон формы поиска товаров

— шаблон формы поиска товаров single-product.php — основной шаблон карточки товара

— основной шаблон карточки товара single-product-reviews.php — шаблон вывода комментариев

— шаблон вывода комментариев taxonomy-product_cat.php — шаблон выводит товары категории, вызывает archive-product.php

— шаблон выводит товары категории, вызывает taxonomy-product_tag.php — шаблон выводит товары метки, вызывает шаблон архива archive-product.php

Шаблоны для работы с корзиной

cart/cart.php — шаблон вывода корзины

— шаблон вывода корзины cart/cart-empty.php — шаблон вывода пустой корзины

— шаблон вывода пустой корзины cart/cart-item-data.php — шаблон элементов данных + вариаций в корзине

— шаблон элементов данных + вариаций в корзине cart/cart-shipping.php — шаблон получения методов доставки в корзине

— шаблон получения методов доставки в корзине cart/cart-totals.php — шаблон итоговых сумм

— шаблон итоговых сумм cart/cross-sells.php — шаблон перекрестных продаж

— шаблон перекрестных продаж cart/mini-cart.php — шаблон вывода мини-корзины в виджете

— шаблон вывода мини-корзины в виджете cart/shipping-calculator.php — шаблон калькулятора доставки

— шаблон калькулятора доставки proceed-to-checkout-button.php — шаблон кнопки «Оформить заказ». Содержит разметку для кнопки «Перейти к оформлению заказа» в корзине.

Шаблоны оформления заказа:

checkout/cart-errors.php — шаблон ошибок при оформлении заказа

— шаблон ошибок при оформлении заказа checkout/form-billing.php — шаблон формы платежной информации

— шаблон формы платежной информации checkout/form-checkout.php — шаблон формы оформления заказа

— шаблон формы оформления заказа checkout/form-coupon.php — шаблон формы купона

— шаблон формы купона checkout/form-login.php — шаблон формы входа при оформлении заказа

— шаблон формы входа при оформлении заказа checkout/form-pay.php — шаблон формы оплаты

— шаблон формы оплаты checkout/form-shipping.php — шаблон формы доставки

— шаблон формы доставки checkout/payment.php — шаблон оплаты при оформлении заказа

— шаблон оплаты при оформлении заказа checkout/payment-method.php — шаблон вывода метода оплаты, из шаблона checkout/payment.php

— шаблон вывода метода оплаты, из шаблона checkout/review-order.php — шаблон просмотра таблицы заказа

— шаблон просмотра таблицы заказа checkout/thankyou.php — шаблон вывода сообщения после оформлении заказа

— шаблон вывода сообщения после оформлении заказа checkout/terms.php — Сроки и условия оформления заказа

Шаблоны общего назначения

global/breadcrumb.php — шаблон вывода «хлебных крошек»

— шаблон вывода «хлебных крошек» global/form-login.php — шаблон формы авторизации

— шаблон формы авторизации global/quantity-input.php — шаблон поля количества для добавления в корзину

— шаблон поля количества для добавления в корзину global/sidebar.php — шаблон вывода сайдбара

— шаблон вывода сайдбара global/wrapper-end.php — шаблон окончания обертки страницы

— шаблон окончания обертки страницы global/wrapper-start.php — шаблон начала обертки страницы

Шаблоны циклов:

loop/add-to-cart.php — шаблон добавление в корзину для цикла товаров

— шаблон добавление в корзину для цикла товаров loop/loop-end.php — шаблон окончания цикла вывода товаров

— шаблон окончания цикла вывода товаров loop/loop-start.php — шаблон начала цикла вывода товаров

— шаблон начала цикла вывода товаров loop/no-products-found.php — шаблон вывода информации о не найденных товарах

— шаблон вывода информации о не найденных товарах loop/orderby.php — показывает опции для сортировки

— показывает опции для сортировки loop/pagination.php — шаблон пагинации

— шаблон пагинации loop/price.php — вывод цены товара

— вывод цены товара loop/rating.php — шаблон вывода суммарного рейтинга

— шаблон вывода суммарного рейтинга loop/result-count.php — выводит общее количество товаров в цикле

— выводит общее количество товаров в цикле loop/sale-flash.php — шаблон продаж в цикле товаров

Личный кабинет:

myaccount/dashboard.php — панель управления учетной записью. Показывает первый вводный экран

— панель управления учетной записью. Показывает первый вводный экран myaccount/downloads.php — страница “Мои загрузки”

— страница “Мои загрузки” myaccount/form-add-payment-method.php — шаблон добавления метода оплаты

— шаблон добавления метода оплаты myaccount/form-edit-account.php — шаблон формы редактирования своего аккаунта

— шаблон формы редактирования своего аккаунта myaccount/form-edit-address.php — шаблон формы редактирования адреса

— шаблон формы редактирования адреса myaccount/form-login.php — шаблон формы входа в личный кабинет

— шаблон формы входа в личный кабинет myaccount/form-lost-password.php — форма “забыли пароль?”

— форма “забыли пароль?” myaccount/form-reset-password.php — форма сброса пароля

— форма сброса пароля lost-password-confirmation.php — вывод текста при замене утерянного пароля

— вывод текста при замене утерянного пароля myaccount/my-account.php — шаблон вывода личного кабинета

— шаблон вывода личного кабинета myaccount/my-address.php — шаблон вывода адреса

— шаблон вывода адреса myaccount/my-downloads.php — шаблон вывода скачанных товаров (устарел)

— шаблон вывода скачанных товаров (устарел) myaccount/my-orders.php — шаблон вывода заказов (устарел)

— шаблон вывода заказов (устарел) myaccount/navigation.php — навигация по аккаунту

— навигация по аккаунту myaccount/orders.php — выводит заказы

— выводит заказы myaccount/payment-methods.php — показывает способы оплаты клиента на странице аккаунта

— показывает способы оплаты клиента на странице аккаунта myaccount/view-order.php — шаблон просмотра заказа

Карточка товара:

single-product/add-to-cart/external.php — кнопка “Добавить в корзину” для внешнего (партнерского) товара (продукта)

— кнопка “Добавить в корзину” для внешнего (партнерского) товара (продукта) single-product/add-to-cart/grouped.php — кнопка “Добавить в корзину” для сгруппированного товара

— кнопка “Добавить в корзину” для сгруппированного товара single-product/add-to-cart/simple.php — кнопка “Добавить в корзину” для простого товара

— кнопка “Добавить в корзину” для простого товара single-product/add-to-cart/variable.php — кнопка “Добавить в корзину” для вариативного товара

— кнопка “Добавить в корзину” для вариативного товара single-product/add-to-cart/variation-add-to-cart-button.php — кнопка “Добавить в корзину” для одиночной вариации

— кнопка “Добавить в корзину” для одиночной вариации single-product/add-to-cart/variation.php — шаблон для одиночных вариаций

— шаблон для одиночных вариаций single-product/tabs/additional-information.php — шаблон вывода содержимого вкладки «Информация»

— шаблон вывода содержимого вкладки «Информация» single-product/tabs/description.php — шаблон вывода содержимого вкладки «Описание»

— шаблон вывода содержимого вкладки «Описание» single-product/tabs/tabs.php — шаблон вывода вкладок в карточке товара

— шаблон вывода вкладок в карточке товара single-product/meta.php — вывод метаданных товара: артикула, категорий, меток товара в карточке товара

— вывод метаданных товара: артикула, категорий, меток товара в карточке товара single-product/price.php — шаблон вывода цены в карточке товара

— шаблон вывода цены в карточке товара single-product/product-attributes.php — шаблон вывода атрибутов товара

— шаблон вывода атрибутов товара single-product/product-image.php — шаблон основной картинки в карточке товара

— шаблон основной картинки в карточке товара single-product/product-thumbnails.php — шаблон миниатюр в карточке товаров

— шаблон миниатюр в карточке товаров single-product/rating.php — шаблон вывода рейтинга товара

— шаблон вывода рейтинга товара single-product/related.php — шаблон вывода сопутствующих товаров

— шаблон вывода сопутствующих товаров single-product/review.php — шаблон вывода комментариев

— шаблон вывода комментариев single-product/sale-flash.php — шаблон вывода метки «Распродажа» в карточке товара

— шаблон вывода метки «Распродажа» в карточке товара single-product/share.php — шаблон вывода продукта обмена в карточке товара

— шаблон вывода продукта обмена в карточке товара single-product/short-description.php — шаблон вывода краткого описания в карточке товара

— шаблон вывода краткого описания в карточке товара single-product/stock.php — показывает остаток товара на складе (управление остатками)

— показывает остаток товара на складе (управление остатками) single-product/title.php — шаблон вывода заголовка товара в карточке товара

— шаблон вывода заголовка товара в карточке товара single-product/up-sells.php — шаблон вывода рекомендованных товаров

Шаблоны для работы с заказами:

order/form-tracking.php — шаблон вывода отслеживания заказа

— шаблон вывода отслеживания заказа order/order-again.php — шаблон кнопки «Повторить заказ»

— шаблон кнопки «Повторить заказ» order/order-details-customer.php — показывает данные заказа клиента

— показывает данные заказа клиента order/order-details-item.php — показывает детали заказа

— показывает детали заказа order/order-details.php — шаблон таблицы заказа

— шаблон таблицы заказа order/order-downloads.php — заказ на скачивание товаров (продуктов)

— заказ на скачивание товаров (продуктов) order/tracking.php — шаблон вывода отслеживания заказа

Папка notices содержит шаблоны сообщений пользователю

Папка emails содержит шаблоны сообщений по электронной почте (шаблоны писем об оформлении заказа, отмене и т.д.)

Как редактировать?

Есть два способа изменения шаблонов

Использование хуков.

Каждый файл шаблона содержит хуки, с помощью которых вы можете изменять/добавлять или удалять контент без редактирования самих файлов шаблона.

Редактирование шаблонов.

В папке вашей темы создайте папку woocommerce . Скопируйте туда файлы шаблонов сохраняя иерархическую структуру вложенных файлов и папок.

Если вы хотите изменить только один из шаблонов, скопируйте только один необходимый файл и вносите изменения.

Например, нужно внести изменения в шаблон корзины. Скопируйте файл из папки woocommerce/templates/cart/cart.php в ваша_тема/woocommerce/cart/cart.php . После вы можете вносить изменения в файл cart.php .

Что касается стилей

WooCommerce содержит свои стили “из коробки”, то есть некоторые моменты вам придется переписывать, и иногда даже грубо через !important.

Но вы можете отключить стили прописав такую строчку в functions.php :

add_filter( 'woocommerce_enqueue_styles', '__return_empty_array' );

В этом случае отключаться абсолютно все стили WooCommerce

Если нужно отключить определенные таблицы стилей, создайте функцию в functions.php и через нее отключите нужное:

unset( $enqueue_styles['здесь название таблицы стилей'] );

А затем подключите ваши стили

Какие css-стили можно отключить?